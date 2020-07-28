تعرف على أسعار الدولار في 10 بنوك مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة، مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بمستواه مساء أمس الاثنين، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.
ارتفع سعر الدولار قرشين في بنك البركة إلى 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.
واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 15.92 جنيه للشراء، و16.02 جنيه للبيع.
وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والتجاري الدولي عند 15.93 جنيه للشراء، و16.03 جنيه للبيع.
وبقي سعر الدولار ثابتا في بنوك كريدي أجريكول، والعربي الأفريقي، والتعمير والإسكان، وأبو ظبي الإسلامي عند 15.94 جنيه للشراء، و16.04 جنيه للبيع.
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