"الباز" مديرًا للشئون الفنية بمديرية الصحة بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- إسلام عمار:

أصدرت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتكليف الدكتور أحمد ممدوح أحمد الباز، منسق عام الزمالة في المحافظة للعمل مساعدًا لمدير المديرية للشؤون الفنية.

وأكد بيان مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أن القرار جاء في يأتي لتحسين مستوى الأداء بالمديرية، وحرصًا على انتظام العمل وضمان تقديم الخدمة الطبية على أعلى مستوى من الكفاءة.

يذكر أن الدكتور أحمد الباز، استشاري نساء وتوليد، ومنسق عام الزمالة المصرية بمحافظة كفر الشيخ، وحاصل على منحة هارفارد في تدريب المدربين.