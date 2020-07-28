توقعات بصعود صاروخي لأسعار الذهب العالمية على مدى عام



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- وكالات:

رفع بنك الاستثمار جولدمان ساكس، اليوم الثلاثاء، توقعاته لسعر الذهب على مدى 12 شهرا إلى 2300 دولار للأوقية، وهو ما تدعمه توقعات بمزيد من الانخفاض في أسعار الفائدة الحقيقية الأمريكية ومناخ إيجابي بالنسبة للمعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا، بحسب وكالة رويترز.

وقال البنك، إن قفزة أسعار الذهب مدفوعة بتحول محتمل للمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي نحو سياسات تؤدي لزيادة التضخم مراعاة للتوترات السياسية وتوقعات ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا.

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ودفعت زيادة عمليات الشراء في الملاذات الآمنة أسعار الذهب في التعاملات الفورية للصعود 27%منذ بداية العام، إذ ارتفع المعدن النفيس إلى ارتفاع قياسي عند 1980.57 دولار، اليوم الثلاثاء.

وتابع البنك، ”لقد تمسكنا لفترة طويلة بأن الذهب هو عملة الملاذ الأخير، خاصة في بيئة مثل البيئة الحالية حيث تقوم الحكومات بتخفيض عملاتها وتدفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق".

وأضاف أنه بدأت في الظهور مخاوف حقيقية حول مدى استمرارية الدولار الأمريكي كعملة للاحتياطيات.