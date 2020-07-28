سلطنة عُمان الرابعة عربيًا فى مؤشر جذب الاستثمارات الأجنبية

حصلت سلطنة عُمان على المركز الرابع عربيًا فى مؤشر جذب الاستثمارات الأجنبية لعام 2020.

كشف تقرير حديث لمؤسسة الاستثمار الأجنبى المباشر "اف دي اي انتلجنس" اللندنية، أن سلطنة عُمان جذبت استثمارات قيمتها 3.5 مليار دولار العام الماضي.

وأشار التقرير إلى أن جائحة كورونا أثرت سلباً على تدفق الاستثمارات الأجنبية في المنطقة العربية بشكل عام، خصوصا في مجالات السياحة والنقل، في ظل تراجع معدلات النمو الاقتصادي في مناطق العالم المختلفة.

وأوضح التقرير أن تقديرات منظمة "الأونكتاد" - مؤتمر الأمم

المتحدة للتجارة والتنمية - ترجح تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم بنسبة ٤٠% هذا العام بسبب تأثير كورونا واتخاذ البلدان إجراءات احترازية.

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وكانت سلطنة عُمان قد حصلت على المرتبة الـ 53 عالمياً والسادسة عربياً في تقرير التنافسية العالمي للعام 2019، والصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي.

كما أشادت عدة تقارير دولية حديثة بجهود تنويع الاقتصاد وتنمية موارده فى السلطنة، كان آخرها إشادة تقرير لمؤسسة

"أكسفورد بيزنس جروب" للأبحاث الاقتصادية بالدعم الذي تقدمه حكومة السلطنة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما أعلنت منظمة التجارة العالمية مؤخراً أن سلطنة عُمان أوفت بمتطلبات اتفاقية تسهيل التجارة بنسبة 100%، وذلك من أجل السعي لتبني أفضل المعايير والممارسات العالمية لتطوير القطاع اللوجستي وتهيئة المناخ التجاري للاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية بالسلطنة، إلى جانب تحقيق طموحات الاستراتيجية الوطنية اللوجستية 2040، بجعل سلطنة عُمان مركزاً لوجيستياً عالمياً وتحسين تصنيفها في المؤشرات الاقتصادية الدولية.

وفى أوائل شهر يونيو الماضى أصدر السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، مرسوماً سلطانياً سامياً بإنشاء جهاز الاستثمار العُمانى، لتعزيز الاستثمار فى السلطنة وتنمية الموارد الاقتصادية بها.