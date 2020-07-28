رئيس إندونيسيا يؤكد موقف بلاده الداعم لفلسطين ورفض إجراءات الضم الإسرائيلية

أكد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، موقف بلاده الدائم والثابت في دعم القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة، مشددًا على رفض إندونيسيا للإجراءات كافة أحادية الجانب التي تهدف لضم الأرض الفلسطينية بشكل يخالف القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الثلاثاء أن التأكيد جاء خلال اتصال هاتفي بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونظيره

الإندونيسي جوكو ويدودو، وأن الرئيس عباس أطلع ويدودو على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لمنع تنفيذ مخططات الضم الإسرائيلية التي ستدمر جميع فرص تحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية.



وأعرب الرئيس الفلسطيني عن تقدير الشعب الفلسطيني وقيادته، لمواقف إندونيسيا

الداعمة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال في المحافل الدولية، واستمرارها في هذا الدور الهام من خلال رئاستها لمجلس الأمن الدولي الشهر المقبل، مؤكدا تطلع القيادة الفلسطينية لتعزيز العلاقات الثنائية المميزة بين الشعبين والبلدين الصديقين.



واستعرض عباس الجهود الفلسطينية المبذولة لمواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، مثمناً الدعم والمساعدة المقدمة للحكومة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" من اندونيسيا لمكافحة "كورونا"، فيما أعلن الرئيس الاندونيسي إصداره التعليمات لتقديم مساعدات طبية عاجلة لمواجهة "كورونا".