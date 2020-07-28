عشراوي: تصعيد إسرائيل لجرائمها دليل على مضيها في تنفيذ مخطط التوسع والضم

أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية الخطيرة والمستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



وأكدت في بيان لها أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الثلاثاء، أن هذا التصعيد المتواصل يعود إلى المعاملة الخاصة التي تحظى بها دولة الاحتلال من قبل المجتمع الدولي وعدم إخضاعها للقانون الدولي والمساءلة والمحاسبة، إضافة إلى الدعم الذي تتلقاه من الإدارة الأمريكية واستغلالها للوقت الحالي قبل إجراء الانتخابات الامريكية لفرض

أمر واقع على الأرض لاستكمال مخططاتها الاستيطانية الاستعمارية القائمة على التوسع والضم.



وحذرت عشراوي من تداعيات الممارسات والاجراءات الإسرائيلية الخطيرة في القدس، والتي شملت مؤخرا هدم عدد من منشآت المواطنين الزراعية والحيوانية في بلدة العيسوية، وتجريف نحو 14 دونما، ومواصلة المداهمات والاعتقالات والاستدعاءات لأبناء القدس.



كما أشارت إلى التصعيد الإسرائيلي في المدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية بما

في ذلك الإخطار بهدم منزلين أحدهما قيد الانشاء، ومنع عدد من المواطنين من السفر عبر معبر الكرامة بحجج وذرائع واهية منها أن جوازات سفر بعضهم تم تجديدها حديثا من قبل دولة فلسطين ولم يتم تسجيلها لدى دولة الاحتلال.



وشددت عشراوي في ختام بيانها، على ان الشعب الفلسطيني صامد وثابت على أرضه وسيواصل وقوفه في وجه هذه الانتهاكات والجرائم، كما أكدت أن الاستمرار في تمكين دولة الاحتلال ومنحها الحصانة يؤدي الى إطلاق يدها ومواصلة ظلمها وبطشها لشعبنا الفلسطيني الأعزل ومضيها قدما في عدوانها على المجتمع الدولي ومنظومته القانونية.