تيار المستقبل: الدفاع عن لبنان ليس اختصاصًا عسكريًا وسياسيًا لفئة من اللبنانيين

أكدت الكتلة النيابية لـ"تيار المستقبل" بزعامة رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري، أن الدفاع عن لبنان ليس اختصاصًا عسكريًا وسياسيًا لفئة من اللبنانيين (في إشارة إلى حزب الله دون تسميته مباشرة).

واعتبرت كتلة المستقبل النيابية – في بيان لها اليوم – أن الحكومة اللبنانية والوزارات المختصة، غابت عن التطورات العسكرية والقصف الإسرائيلي الذي استهدف أمس مناطق حدودية من الجنوب اللبناني، وقررت النأي بنفسها عن تحديات على هذا المستوى

من الخطورة والأهمية، وقامت بتسليم زمام الأمور بالكامل للجهات الحزبية.وشددت كتلة المستقبل النيابية على وجوب التزام قرار مجلس الأمن رقم 1701 (الصادر عقب العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 2006) والتنسيق مع قوات حفظ السلام الدولية (يونيفيل) العاملة في الجنوب اللبناني إزاء التطورات التي وقعت، وضرورة اضطلاع الدولة ومؤسساتها العسكرية والسياسية والدبلوماسية بمسئولياتها.من ناحية أخرى، أعرب تيار المستقبل عن تطلعه أن يكون صدور حكم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في شأن جريمة اغتيال رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري، والمقرر في 7 أغسطس المقبل، عنوانا للحقيقة والعدالة من أجل للبنان ويوما للاقتصاص من مرتكبي الجريمة.من جهة أخرى، دعت كتلة المستقبل النيابية السلطة الحاكمة في لبنان، ممثلة في رئاسة البلاد والحكومة، إلى تنفيذ الإصلاحات بصورة فورية ودونما تردد، باعتبار أن الإصلاحات هي مفتاح حصول لبنان على المساعدات من الخارج. مضيفة: "سياسات الإنكار والتذاكي على المجتمعين العربي والدولي ستحول دون استفادة لبنان من أي مساعدات مقررة".