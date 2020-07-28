إيطاليا: تمديد حالة الطوارئ حتى نهاية أكتوبر المُقبل للحد من "كورونا"

تعتزم الحكومة الإيطالية تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية أكتوبر المقبل؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
أن "الحكومة ستتخذ قرارًا بتمديد حالة الطوارئ حتى 31 أكتوبر فقط بعد تمريره في البرلمان مرة أخرى".
ذكر وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا - في تصريحات اليوم /الثلاثاء/ حسبما أوردت مجلة (بوليتيكو) في نسختها الأوروبية -
يُشار إلى أنه من المقرر أن يبلغ رئيس الوزراء جوزيبي كونتي مساء اليوم أعضاء مجلس الشيوخ بنيّة الحكومة في تمديد حالة الطوارئ، كما سيفعل الأمر ذاته، غدًا الأربعاء، أمام البرلمان.
وكانت الحكومة قد أعلنت حالة الطوارئ نهاية يناير الماضي للسماح لوزير الصحة بالتعامل مع أزمة تفشي فيروس كورونا، وكان من المقرر أن تستمر لستة أشهر وتنتهي في نهاية يوليو الجاري.
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