أعلنت وزارة الصحة فى مالي تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
الإصابات بالفيروس إلى 2513 مصابًا تعافى منهم 1913، بينما بلغ إجمالي عدد الوفيات 123 حالة وفاة، فضلًا عن تلقي 476 حالة للعلاج بالمستشفيات.
وأوضحت الوزارة - في بيان بثته وكالة الأنباء المالية الرسمية اليوم الثلاثاء، أنه تم إجراء 282 فحصًا ليرتفع إجمالي
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