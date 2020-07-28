الحرس الثوري يجري مناورات عسكرية بمضيق “هرمز” ويهدد الملاحة الدولية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:17 مساءً - احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

وشارك في المناورة سلاحا البحرية والجو التابعان للحرس الثوري تزامنا مع تصعيد طهران لهجتها في الآونة الأخيرة، وفق مراقبين.

وزعمت وكالة أنباء فارس التابعة للحرس الثوري، الثلاثاء، أن هذه المناورة المشتركة شهدت لأول مرة تنفيذ عملية مراقبة لمنطقة التمرين باستخدام الصور المرسلة من القمر الصناعي “نور-1″، أطلقته إيران لأغراض عسكرية في أبريل/نيسان الماضي.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) قد وصفت حينها القمر الصناعي العسكري الإيراني (نور – 1) بـ “كاميرا ويب معلقة” في الفضاء.

وذكر بيان صادر عن العلاقات العامة بالحرس الثوري أن نطاق المناورة المشتركة في البر والبحر والجو كان في المنطقة العامة لمحافظة هرمزجان، وغرب مضيق هرمز ومياه الخليج وصولا إلى أعماق البلاد، على حد قوله.

وكشف البيان أن مليشيا الحرس الثوري استخدمت بالمرحلة الختامية للتمرين طائرات مسيرة هجومية وصواريخ باليستية وزوارق سريعة بهدف تنفيذ عمليات وسيناريوهات مختلفة، حسب فارس.

ويبدو أن المناورة كانت في إطار التصعيد الإيراني عسكريا، حيث شملت تنفيذ عمليات صاروخية معادية، وتوجيه طائرات مسيرة، وقطع خطوط الاتصال لسفن العدو الافتراضية، وتفخيخ مواقع بحرية.

وتضمنت المرحلة الأخيرة من مناورة “النبي الأعظم 14” القيام كذلك بعمليات قتالية صاروخية بواسطة طائرات هليكوبتر، وإطلاق صواريخ من الساحل إلى البحر.

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وكانت صور فضائية قد كشفت تحريك قوات بحرية إيرانية نسخة مزيفة من حاملة الطائرات الأمريكية “نيميتز” من بندر عباس إلى مضيق هرمز، الأحد الماضي.

وأظهرت صور التقطتها الأقمار الصناعية تحركات لقوارب سريعة تابعة لبحرية الحرس الثوري تتحلق حول نسخة مزيفة من حاملة الطائرات الأمريكية في مضيق هرمز.

ووسط صمت إيراني رسمي بشأن حاملة الطائرة المفبركة، تكهنت وكالة “أسوشيتد برس” أن المناورة البحرية جاءت ردا على اعتراض طائرة مقاتلة تابعة للجيش الأمريكي من “طراز إف – 15” لطائرة ركاب شركة “ماهان” الإيرانية حلقت بالقرب من قاعدة “التنف” في سوريا، الأسبوع الماضي.

الجدير بالذكر أن مضيق هرمز يعتبر نقطة عبور لنحو 20 % من صادرات النفط الخام في العالم، وشكلت إيران تهديدات متكررة لحرية الملاحة الدولية عبر هذا المضيق المائي.

يبلغ طول النموذج الأصلي لحاملات الطائرات الأمريكية “نيميتز” 300 مترا، وعرضها 75 مترا، في حين أن النموذج المزيف يحمل نماذج لـ16 طائرة مقاتلة على سطحها، ويصل طوله 200 مترا، وعرضه 50 مترا.

ووضع هذا النموذج المزيف لحاملة الطائرات بالقرب من موقع أكثر من 100 قارب سريع كشف الحرس الثوري النقاب عنها، الشهر الماضي.

واستخدمت إيران هذه القوارب خلال تحرشات مع السفن البحرية الأمريكية المتواجدة بمياه الخليج العربي مؤخرا.

يشار إلى أن مليشيات الحرس الثوري أعلنت في عام 2014 عن تدمير نموذج مزيف تجاوز طوله 300 مترا لحاملة الطائرات الأمريكية “نيميتز” في مناورة عسكرية استخدمت خلالها 4 صواريخ باليستية ساحلية مضادة للسفن، ونحو 400 قذيفة.