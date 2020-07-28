كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء العراقي: لاتراجع عن تقوية مؤسسات الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أنه لاتراجع عن تقوية مؤسسات الدولة.

وقال رئيس الوزراء العراقي، في تصريحات صحفية، نشرتها فضائية سكاي نيوز عربية: "نحن بصدد اتخاذ قرارات لتلبية مطالب أبناء شعبنا".

وكانت قيادة العمليات المشتركة العراقية، أطلقت في وقت سابق، عملية عسكرية في محافظة ديالى شرقي بغداد، تهدف إلى ملاحقة خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

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وقالت السلطات العراقية، إن العملية انطلقت في 3 محاور، وتأتي استكمالا لعمليات مماثلة سابقة "تهدف لخلق بيئة آمنة لعودة النازحين إلى 6 مناطق من محافظة ديالى".

ووفقًا لقناة سكاي نيوز عربية، تشارك في العملية قوات من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، بالإضافة إلى فصائل الحشد الشعبي.

وجاء هذا التطور بعد يوم من إعلان فصائل الحشد الشعبي، تصديها لهجوم عنيف من قبل مسلحي "داعش" في قاطع العظيم شمال غرب ديالى، وفقما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت.

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأحد، مقتل عنصرين من تنظيم داعش في غارة للطائرات الفرنسية بالتحالف الدولي ضمن عملية أبطال العراق الرابعة في محافظة ديالى، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.