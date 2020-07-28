كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابة مذيعة بالتلفزيون السوري بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإعلامية، مروى عودة، التي تعمل مذيعة في التلفزيون السوري، اليوم الثلاثاء، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت الإعلامية السورية، منشورًا عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، قالت فيه: " الحمد لله على كل حال، أنا أصبت بالكورونا للأسف".

وقد نعت وزارة الإعلام السورية، صباح أمس الاثنين رئيس التحرير والمعد في قناة "الإخبارية السورية"، خليل محمود، دون أن تحدد سبب الوفاة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة السورية، عن تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 540، كما تم تسجيل شفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 160.

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كما أعلنت الصحة السورية، عن تسجيل حالتي وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 31.

ومن جانبه قال مصدر في شبكة الإنذار المبكر والاستجابة العاملة في مناطق سيطرة المعارضة في شمال سوريا، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت في مناطق الشمال السوري إلى 19 بعد تسجيل إصابة جديدة.

من ناحيته، قال مصدر طبي في المشفى الوطني بمدينة أعزاز بريف حلب الشمالي، إنه تم "إنهاء الحجر الصحي للمرضين والأطباء المصابين بفيروس كورونا في المشفى الوطني بعد شفاءهم وصدور نتائج التحليل الجديدة، والتي أثبتت خلوّهم من الفيروس".

كان وزير الصحة السوري الدكتور نزار يازجي حذر أمس من تفشي فيروس كورونا في سوريا بعد تجاوز عدد المصابين 500 شخص، وتوسع انتشار المرض مما قد ينذر بتفش أوسع في حال عدم الالتزام والتهاون بالإجراءات الوقائية الفردية والمجتمعية.