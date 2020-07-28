كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 يوليو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إيران تسجل قفزة قياسية في عدد الوفيات بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في إيران، اليوم الثلاثاء، قفزة قياسية في عدد الوفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وشهدت إيران، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، حيث بلغ عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 296273 حالة، بعد تسجيل 2667 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة الإيرانية، 2434 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 293.606 أشخاص.

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وأعلنت السلطات الصحية في إيران، عن تسجيل 212 وفاة جديدة ناجة عن الإصابة بفيروس كورونا، ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 15913 شخصا.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.