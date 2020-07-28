طنجة.. بائع خبز في سوق شعبي: الرواج ضعيف.. والحمد لله على كل حال- فيديو

فيديو: يونس الميموني
قال بائع خبز في سوق حد الغربية، في نواحي طنجة، اليوم الثلاثاء، إن الإقبال على سلعه قليل، بسبب تبعات أزمة كورونا على الأسر المغربية.
وكشف بائع الخبز لـ”اليوم 24″ أن السوق كان يعاني ركودا، طوال الأسابيع الماضية، لكن، خلال اليومين الأخيرين، بدأت الحركة الاقتصادية تدب فيه من جديد.
وأضاف بائع الخبز أنه لم يستفد من الدعم، الذي خصصته الحكومة للفئات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية، والاجتماعية، التي تتراوح بين 800 و1200 درهم للأسر شهريا، بحسب عدد الأفراد.
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