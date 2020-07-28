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طنجة.. بائع خبز في سوق شعبي: الرواج ضعيف.. والحمد لله على كل حال- فيديو

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أيوب الخياطي 0 تبليغ

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فيديو: يونس الميموني

قال بائع خبز في سوق حد الغربية، في نواحي طنجة، اليوم الثلاثاء، إن الإقبال على سلعه قليل، بسبب تبعات أزمة على الأسر المغربية.

وكشف بائع الخبز لـ”اليوم 24″ أن السوق كان يعاني ركودا، طوال الأسابيع الماضية، لكن، خلال اليومين الأخيرين، بدأت الحركة الاقتصادية تدب فيه من جديد.

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وأضاف بائع الخبز أنه لم يستفد من الدعم، الذي خصصته الحكومة للفئات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا  الاقتصادية، والاجتماعية، التي تتراوح بين 800 و1200 درهم للأسر شهريا، بحسب عدد الأفراد.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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