الفريق الاستقلالي: قرار الإغلاق المفاجئ ارتجالي ونطلب بمساءلة رئيس الحكومة

وصلت تداعيات القرار الحكومي المفاجئ، القاضي بإغلاق ثماني مدن أمام حركة المسافرين إلى قبة البرلمان، وسط مطالب بمساءلة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.

وفي سابقة برلمانية، وجه الفريق الاستقلالي، اليوم الثلاثاء، طلبا لاستدعاء رئيس الحكومة إلى اجتماع عاجل للجنة الداخلية في مجلس النواب، لتقديم توضيحات حول خلفيات، وأسباب قرار الاغلاق المفاجئ لـ8 مدن مغربية وما خلفه القرار من ارتباك، ومآس، ومعاناة، واضرار معنوية، وخسائر مادية نتيجة حوادث السير الكثيرة.

ووجه الفريق الاستقلالي، اليوم الثلاثاء، طلبه لعقد اجتماع عاجل للجنة الداخلية، والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بحضور رئيس الحكومة، من أجل تدارس موضوع قرار إغلاق بعض المدن بشكل مفاجئ.

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وأوضح الفريق في طلبه أن القرار الحكومي المفاجئ اتخذ من دون مراعاة المدة الزمنية لتطبيقه، والظروف الإنسانية، وأجواء عيد الأضحى، وما خلفه من ارتباك لدى المواطنين، ومآس، ومعاناة، وأضرار معنوية، وخسائر مادية نتيجة حوادث السير، من دون أن تتقدم الحكومة، حسب قوله، بأي توضيحات بشأن هذا القرار المطبوع “بالارتجالية، وسوء التدبير للمرحلة الصعبة، التي تجتازها البلاد”.

يذكر أن الحكومة أعلنت إغلاق ثماني مدن، قبل خمس ساعات من دخول القرار حيز التنفيذ، مساء أول أمس الأحد، ما خلف حالة ارتباك، ومشاهد لـ”الهروب الكبير”، حيث اختار الآلاف من المغاربة السفر بسرعة، قبل إغلاق المدن، التي يشملها القرار.