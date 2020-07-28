القدس والفعل الثقافيّ | دعوة استكتاب لملفّ شهريّ

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

تُخَصِّص فُسْحَة – ثقافيّة فلسطينيّة موادّ شهر تشرين الأوّل (أكتوبر) 2020، لتناول "القدس والفعل الثقافيّ"، وذلك في ضوء ما تتعرّض له المدينة من محاولات حثيثة ومستمرّة للتهويد وتشويه الهويّة وضرب عصب الفعل الثقافيّ فيها، وقد كان آخر فصولها الهجمة الاحتلاليّة على ثلاث مؤسّسات ثقافيّة وازنة فيها، ومصادرة أرشيفاتها، وتقييد حرّيّة القائمين عليها. كما يأتي هذا الملفّ الشهريّ بالتزامن مع الذكرى الـ 20 للانتفاضة الثانية "انتفاضة القدس والأقصى".

تدعو فُسْحَة الصحافيّين، والكتّاب، والباحثين، ومنتجي الموادّ البصريّة – النصّيّة، وتحديدًا من المقيمين في القدس، إلى المساهمة في هذا الملفّ، وفق الآتي:

* أن تتناول المادّة أحد الموضوعات المتعلّقة بالفعل الثقافيّ في القدس، وكذلك حضور القدس في الفعل الثقافيّ، فلسطينيًّا، وعربيًّا، وعالميًّا.

* ألّا تتعدّى المادّة الـ 1500 كلمة، مراعيةً شروطَ الكتابة الموضوعيّة والمهنيّة، وتوخّي السلامة اللغويّة.

* يمكن للمادّة أن تكون من حيث النوع: مقالة ثقافيّة تحليليّة، مقالة بحثيّة، مقالة أدبيّة، مقالة بصريّة (نصوص وصور)، قراءة في مؤلّف معيّن، تقرير، قصّة مصوّرة، نصوص أدبيّة، أشكال أخرى مقترحة من الكتابة.

* لا تنشر فُسْحَة موادّ منشورة سابقًا، إن كان بصيغة مطبوعة أو إلكترونيّة.

* يُرْسَل مقترح المادّة لمناقشته والمصادقة عليه حتّى تاريخ 20 آب (أغسطس) 2020، ويُرَدّ على المقترح خلال أسبوع من موعد الإرسال [المقترح: الفكرة/ سؤال المادّة، وموجز لا يتعدّى 100 كلمة حول محاورها].

* تُرْسَل المادّة المُوافَق على مقترحها حتّى تاريخ 20 أيلول (سبتمبر) 2020، ومعها صورة للكاتب/ ة ونبذة موجزة (20 – 30 كلمة).

* تُنشر الموادّ على طول شهر تشرين الأوّل (أكتوبر)، وفق خُطّة تحرير تضعها هيئة فُسْحَة.

* في حال التوثيق، تُعْتَمَد طريقة APA.

للتواصل والاستفسار:

[email protected]

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