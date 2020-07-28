حريق في كرمانشاه: السلطات الإيرانية تنفي عملا متعمدا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شب حريق بالقرب من بلدة كرمانشاه فرب إيران اليوم، الثلاثاء، ونفى مسؤولون احتمال عمل تخريبي مقصود، على غرار التكهنات حيال سلسلة حرائق نشبت في الأسابيع الماضية.

وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن النيران اشتعلت في صهاريج للوقود مركونة في مرآب بالقرب كرمانشاه، مما أدى إلى تصاعد دخان أسود كثيف وأثار حالة من الذعر بين السكان.

وقال حاكم محافظة كرمانشاه لوكالة إيرنا إنه "اندلع الحريق أثناء إصلاح محرك إحدى المركبات الثقيلة في المرآب ثم امتد إلى سبع شاحنات أخرى".

وأفاد متحدث باسم خدمات الطوارئ في البلاد وكالة فرانس برس بإصابة خمسة اشخاص، بينهم أربعة من رجال الاطفاء. وأظهرت صور التقطها هواة وبثت على موقع التلفزيون الحكومي دخانًا أسود كثيفًا وسكانا مذعورين.

ونفى الحاكم وقوع انفجار، مشددا على أنه "لم يحدث أي انفجار في المدينة اليوم، والدخان الأسود في سماء مدينة كرمانشاه مرتبط بهذا الحادث".

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وسجلت في الأسابيع الأخيرة سلسلة حرائق وانفجارات في مواقع عسكرية ومدنية في أنحاء ايران. وهز انفجاران العاصمة طهران، في أواخر حزيران/يونيو الماضي، أحدهما قرب موقع عسكري وآخر في مركز صحي أسفر عن مقتل 19 شخصا.

وفي 2 تموز/يوليو الحالي، وقع تفجير في منشأة نطنز النووية، التي تأوي أجهزة طرد مركزي متطورة لتخصيب اليورانيوم. وأعلنت السلطات الإيرانية في البداية وقوع "حادث"، قبل أن تشير إلى أنّها لن تكشف أسباب ما حصل في الحال "لاعتبارات أمنية".

وقع انفجار في محطة لتوليد الطاقة في محافظة أصفهان في وسط إيران، في 19 تموز/يوليو. الحالي

وأثارت سلسلة الحرائق والانفجارات تكهنات في إيران بأنها قد تكون نتيجة اعمال تخريبية تنفذها اسرائيل في السر، في إطار محاولة منع إيران من تطوير برنامج نووي عسكري.