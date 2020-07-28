شكرا لقرائتكم خبر عن رواد السوشيال ميديا يهاجمون زوج الناشطة المصرية آية حجازي المتهم بالاعتداء على 4 ناشطات جنسيا والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 يوليه 2020 هاجم عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي "رواد السوشيال ميديا"، النشطاء محمد حسنين مصطفى عبدالله ومحمد أحمد حسين، بشأن تورطهما بتضرر 4 ناشطات من الأول لتعرضهن للتحرش من جانبه، فضلًا عن التحذير من التعامل مع الثاني ومطالبة الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش من جانبه بالتقدم ببلاغات ضده.

Advertisements وقال رواد السوشيال ميديا: "محمد حسن مصطفى عبدالله، زوج الناشطة المصرية آية حجازي، سبق اتهامها في القضية رقم 4252/2014 جنايات اتجار بالبشر ومؤسس كيان غير شرعي باسم بلادي في أمريكا". وأضاف رواد السوشيال: "طارق محمد أحمد حسين، شهرته (طارق كيتو) باحث بمركز دعم التحول الديمقراطي بتونس، وسبق تقنين إجراءات ضده عام 2017، لتحريضه على التظاهر اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود، ومتهم في القضية رقم 1739/2018 التحرك الإعلامي للعناصر الاثارية والإخوانية".

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