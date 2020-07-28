شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي ينعي الطبيب المصري مشالي.. وهذا ما قاله عنه والان مع التفاصيل

الثلاثاء 28 يوليه 2020 نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، الطبيب المصري محمد مشالي، الذي عرف بلقب "حبيب الغلابة".

Advertisements وكتب بن راشد، عبر حسابه على موقع تويتر: الدكتور محمد المشالي.. من جمهورية مصر الحبيبة.. صانع أمل من نوع مختلف. وأضاف: 50 عاماً من حياته لأجل علاج الفقراء. نموذج للأطباء.. وقدوة للعظماء.. رحمه الله .. وأسكنه الفردوس الأعلى من جنته في مقعد صدق عند مليك مقتدر

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