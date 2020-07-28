مقتل العشرات في اشتباكات عرقية بـ"جنوب السودان"

أعلن مسؤول بدولة جنوب السودان، الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا وخطف 10 أطفال في اشتباكات عرقية بمقاطعة "بور" بولاية جونقلي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن القائم بأعمال مفوض المقاطعة، مابيور ماوت، أن نحو 19 شخصا أصيبوا أيضا عندما هاجم رجال مدججون بالسلاح من جماعة "مورلي" العرقية، أعضاء من جماعة "دينكا بور" العرقية في قرية ماكولكوي بالمقاطعة.

وقال ماوت: "ما زلنا نبحث عن جثث لأن هناك بعض الأشخاص الذين مازالوا مفقودين"، مضيفا أن المهاجمين سرقوا أيضا نحو 150 من رؤوس الماشية.

يشار إلى أن الهجوم هو جزء من سلسلة طويلة من عمليات القتل بدافع الانتقام، التي تحدث بين الجماعات العرقية المختلفة في أنحاء الدولة المضطربة الواقعة شرق أفريقيا.