الخليج 365الثلاثاء 2020/7/28 04:13 م بتوقيت أبوظبي
أعلن مسؤول بدولة جنوب السودان، الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا وخطف 10 أطفال في اشتباكات عرقية بمقاطعة "بور" بولاية جونقلي.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن القائم بأعمال مفوض المقاطعة، مابيور ماوت، أن نحو 19 شخصا أصيبوا أيضا عندما هاجم رجال مدججون بالسلاح من جماعة "مورلي" العرقية، أعضاء من جماعة "دينكا بور" العرقية في قرية ماكولكوي بالمقاطعة.
وقال ماوت: "ما زلنا نبحث عن جثث لأن هناك بعض الأشخاص الذين مازالوا مفقودين"، مضيفا أن المهاجمين سرقوا أيضا نحو 150 من رؤوس الماشية.
يشار إلى أن الهجوم هو جزء من سلسلة طويلة من عمليات القتل بدافع الانتقام، التي تحدث بين الجماعات العرقية المختلفة في أنحاء الدولة المضطربة الواقعة شرق أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل العشرات في اشتباكات عرقية بـ"جنوب السودان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.