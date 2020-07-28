نتنياهو: نصر الله يخدم المصلحة الإيرانية على حساب الدولة اللبنانية

جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التحذير من أن أمين عام حزب الله حسن نصر الله، يخدم المصلحة الإيرانية على حساب الدولة اللبنانية.

تصريحات نتنياهو جاءت خلال جلسة عقدها لتقييم الوضع في مقر قيادة المنطقة العسكرية الشمالية، بمشاركة كل من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش أفيف كوخافي، وقائد المنطقة، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، ورئيس هيئة العمليات الحربية وضباط كبار آخرين.

ويسود الهدوء الحذر الحدود الإسرائيلية اللبنانية، غداة اشتباك قال جيش الاحتلال إنه أحبط فيه تسلل مسلحين من حزب الله إلى إسرائيل.

وفي هذا الصدد، قال نتنياهو: "كانت عمليتنا أمس مهمة حيث أحبطت اختراقا لأراضينا. كل ما يحدث حاليا هو نتيجة محاولة إيران ووكلائها في لبنان التموضع عسكريًا في منطقتنا".

Advertisements

وأضاف في إشارة إلى أمين عام حزب الله: "نصر الله يخدم هذه المصلحة الإيرانية على حساب الدولة اللبنانية".

وأشار نتنياهو إلى استعداد الجيش الإسرائيلي بشكل جيد للتعامل مع أي سيناريو محتمل.

مستطردا :"لا أنصح أحدا باختبار جيشنا أو دولتنا، وأنصح حزب الله بأخذ هذه الحقيقة البسيطة بعين الاعتبار. إسرائيل مستعدة لجميع السيناريوهات".

وجاء التوتر الذي شهدته الحدود اللبنانية الإسرائيلية، في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن رد محتمل من حزب الله بعد مقتل أحد عناصره في غارة يشتبه أنها إسرائيلية استهدف مواقع قرب مطار دمشق، الأسبوع الماضي.