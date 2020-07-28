وزارة الصحة: إيران تسجل 235 وفاة جديدة بفيروس كورونا في أكبر زيادة يومية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية أظهرت بيانات لوزارة الصحة الإيرانية نشرت اليوم الثلاثاء أن إيران سجلت رقما قياسيا جديدا في عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد بلغ 235 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. والجمهورية الإسلامية هي أكثر دول الشرق الأوسط تضررا من جائحة كورونا.

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