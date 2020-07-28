ارتفاع عدد إصابات كورونا في ألمانيا يشكّل مصدر "قلق كبير"

حذّر معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية الثلاثاء من أن ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد منذ عدة أيام يشكّل مصدر "قلق كبير".
وأكد رئيس هذا المعهد الصحي الحكومي لوثار فيلير خلال مؤتمر صحافي أن "التطورات الأخيرة المتعلقة بإصابات كوفيد-19 تشكّل مصدر قلق كبير لي ولنا جميعاً في معهد روبرت كوخ".
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