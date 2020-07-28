تعرف على حالة الطقس في الإمارات يوم غد الأربعاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 28 يوليه 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية بعد الظهر، وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة.



وحركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية / 18 - 30 تصل إلى 40 كم/س أحياناً.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 20:16، والمد الثاني عند 09:33، والجزر الأول عند الساعة 12:44، والجزر الثاني عند الساعة 03:39.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند الساعة 06:17، والمد الثاني عند الساعة 06:50، والجزر الأول عند الساعة 10:36، والجزر الثاني عند الساعة 23:48.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 33 60 25

دبي 43 32 65 30

الشارقة 43 32 70 35

عجمان 42 33 70 30

أم القيوين 43 33 75 25

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رأس الخيمة 44 34 65 35

الفجيرة 36 31 85 50

العين 44 31 65 20

ليوا 47 33 65 15

الرويس 45 32 70 25

السلع 44 33 65 30

دلما 41 33 75 40

طنب الكبرى 39 32 80 40

طنب الصغرى 39 32 80 40

أبو موسى 39 32 80 40