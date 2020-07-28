قرار إغلاق المدن.. الفنانان بلمير يسارعان الزمن للوصول إلى منزلهما.. وعمر: صادفنا حوادث سير في الطريق

اضطر الفنان عمر ورجاء بلمير إلى قطع عطلتهما في مدينة الحسيمة، والعودة إلى الدارالبيضاء، بعد قرار الحكومة إغلاق منافذ بعض المدن المغربية، كاجراء لمواجة تفشي فيروس كورونا.

ولم يجد الفنانان الشقيقان، عمر، ورجاء، بديلا عن العودة إلى الدارالبيضاء، تجنبا، لأن يصبحا عالقين في مدينة الحسيمة، التي كانا يمضيان فيها عطلة رفقة أصدقائهما.

وانتابت رجاء بلمير، حسب ما شاركته مع جمهورها شكوكا حول إمكانية دخول مدينة الدارالبيضاء، بعد حلول منتصف الليل، وهي لا تزال في الطريق، قبل أن تؤكد أنها وصلت إلى منزلهما في حدود الساعة الثانية صباحا.

ونبه عمر، من خلال حسابه أنستغرام، إلى السياقة بحذر في ظل الازدحام، الناتج عن قرار الحكومة المفاجئ، مؤكدا أنه صادق في الطريق حوادث سير، وسيارات تعطلت في الطريق.