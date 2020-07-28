صاحبة أغنية “البرتقالة المرة” تعود إلى الساحة من جديد

أعلنت المغنية، سكينة فضيلي، عودتها إلى إصدار الأعمال الغنائية من جديد، بعد غياب أعقب الشهرة، التي كسبتها بفضل أغنية “وردة على وردة”.

ونشرت سكينة صورة من داخل استوديو التسجيل، وعلقت عليها “باسم الله” في إشارة إلى عودتها إلى تسجيل عمل جديد.

واشتهرت سكينة فضلي في ثنائي غنائي بعنوان “كلمة”، كان فيه إلى جانبها الفنان فيصل عزيزي، الذي قدمت رفقته العديد من الأعمال الناجحة، منها أغنية “وردة على “وردة”، التي قدماها في فيلم “البرتقالة المرة”، و”سمايا كلها غيام”.

وكان فيصل عزيزي، وسكينة الفضيلي قد قدما أغنية، في أواخر عام 2018، بعنوان ”تكلم”، لكنها لم تجد النجاح نفسه، الذي حققته أغانيهما سابقا.