غضب في صفوف أرباب المقاهي في فاس بعد إلزامهم بإغلاق محلاتهم في الثامنة

يسود غضب شديد في صفوف أرباب المقاهي، والمطاعم في مدينة فاس، بسبب قرار السلطات، القاضي بإغلاق المحلات ابتداء من الساعة الثامنة مساء.

وينظم أرباب المقاهي، والمطاعم، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة فاس-مكناس، للتنديد بالقرار، والمطالبة بفتح قنوات الاتصال مع السلطات المحلية، بحسب ما صرح به نور الدين الحراق، رئيس الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم لـ”اليوم 24″.

وأضاف نور الدين الحراق أن السلطات المحلية لولاية فاس قررت إغلاق المحلات في الساعة الثامنة دون استشارة المهنيين، ومعرفة انعكاسه عليهم، خصوصا أن الفترة الليلية ينشط فيها القطاع.

وكانت السلطات المحلية في فاس قد قررت إغلاق المحلات التجارية، والمقاهي، ابتداء من الثامنة مساء، وذلك بعد التزايد الملحوظ في عدد الإصابات بفيروس كورونا في المدينة.