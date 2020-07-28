28 مليون مشاهدة في ظرف 10 أيام.. رقم قياسي لأيمن السرحاني 

استطاع الفنان أيمن السرحاني أن يحقق إنجازا جديدا، مرتبطا بأرقام يوتوب، حيث حقق عمله رفقة نجم “الركادة” مختار البركاني، المعنون بـ”ما نديكش يا لفكانسيا”، أزيد من 28 مليون مشاهدة في ظرف 10 أيام.

الأغنية، التي تندرج في صنف الركادة، لقيت نجاحا كبيرا على مستوى الأرقام، حيث سجلت معدل يقارب 2.8 مليون مشاهدة في اليوم الواحد.

وتعاون السرحاني، والبركاني، في جديدهما، مع الموزع هشام ختير، فيما أخرج الفيديو كليب المخرج رضوان أقلعي.

ويعتبر صنف الركادة المنتشر في شرق المغرب، مفتاح نجاح جديد السرحاني، الذي مزج رفقة نجم الركادة مختار البركاني أغاني هذا الأخير، وقدمها بتوزيع عصري جديد.