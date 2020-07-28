متصدر البطولة الوداد يواجه مولودية وجدة في قمة الدوري الاحترافي

يستقبل فريق الوداد الرياضي، اليوم الثلاثاء، فريق مولودية وجدة على ملعب “محمد الخامس” في الدارالبيضاء، ضمن منافسات الجولة الـ19 من منافسات الدورى المغربى الممتاز، الذي استأنف نشاطه بعد توقف دام أزيد من 4 أشهر، بسبب جائحة كورونا.

ويدخل فريق الوداد المباراة متصدرا لجدول ترتيب الدوري الاحترافي برصيد 36 نقطة، بينما يحتل مولودية وجدة المركز الثالث برصيد 34 نقطة.

مباراة الوداد، والمولودية الوجدية، ستجرى، مساء اليوم، بداية من الساعة العاشرة ليلا، في مركب محمد الخامس في الدارالبيضاء، وسيقودها الحكم عادل زوراق، فيما سيتكلف الحكم رضوان حيد، بقيادة المباراة عن طريق تقنية الفيديو “VAR”.

وكان حسنية أكادير قد عمق جراح رجاء بني ملال متديل الترتيب العام، بعد أن فاز عليه 1 ـ 0، في لقاء مؤجل من الجولة الـ19 للدوري المغربي، فيما عاد فريق الرجاء بنقطة يتيمة من ملعب الجديدة، بعد أن تعادل مع فريق الدفاع الجديدي في مباراة، أثارت جدلا واسعا، بسبب قرار إعادتها، بعد نحو 7 أشهر كاملة من موعدها الأول.