بينهم أستاذتان.. 4 إصابات جديدة بـ”كورونا” في الحسيمة

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الثلاثاء، نواحي الحسيمة، إصابة 4 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد. وكشف مصدر طبي أن الأمر يتعلق بأستاذتين، وامرأتين مخالطتين لإحداهما، القادمة من مدينة تطوان. وأضاف المصدر ذاته أن الحالات الجديدة نقلت إلى مستشفى القرب في إمزورن، لتلقي العلاجات الضرورية، وفق البروتوكول العلاجي لوزارة الصحة. وكانت جهة الشمال قد سجلت، خلال 24 ساعة الماضية، 137 إصابة مؤكدة، لترتفع الحصيلة التراكمية لحالات الإصابة، منذ بداية الجائحة إلى 4730 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الجائحة 3270 حالة.

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