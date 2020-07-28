مصادرة وثائق تخطيط وبناء من بلدية الطيرة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت مصادر مطلعة في الطيرة أن عددا من المحققين تحفظوا على وثائق ومستندات من بلدية الطيرة ذات صلة بلجنة التخطيط والبناء، اليوم الثلاثاء.
ونُقل عن عضو بلدية الطيرة، محمد حاتم دعاس، إنه "نعم، دخلوا إلى البلدية وطلبوا بعض الأوراق وأخذوا جزءًا منها".
ومن جهته، نفى نائب رئيس بلدية الطيرة، وليد ناصر، أن يكون على علم بالحاصل.
يذكر أن الطيرة تشهد هدم قاعة أفراح ومبنيين، وأُصدرت أوامر هدم منازل ومصالح تجارية، في الفترة الأخيرة.
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