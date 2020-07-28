إصابة أحد لاعبي ريال مدريد بفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، بأن أحد لاعبي فريق ريال مدريد الإسباني، أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما نقلته إذاعة "أوندا سيرو" الإسبانية، فإن لاعبي ريال مدريد خضعوا لفحوصات فيروس كورونا، وجاءت نتيجة أحد اللاعبين إيجابية.

وأشارت الإذاعة، إلى أنَّ اللاعب المصاب معزول في منزله، ولم يشارك في مران اليوم، كما أنه سيغيب عن مباراة مانشستر سيتي، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكر برنامج "كواترو" الإسباني، أن ماريانو دياز لم يشارك في مران اليوم، ليثير الشكوك حول إصابته.

من جانبها، أكدت صحيفة "ماركا" أن ماريانو دياز هو اللاعب المصاب بالفعل، وهو الأمر نفسه الذي أعلنه برنامج الشيرينجيتو الشهير.