إدانة رئيس مجلس جولس السابق بجريمة قتل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدانت المحكمة المركزية في مدينة حيفا، اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس محلي جولس السابق، سلمان عامر، باقتراف جريمة قتل المقاول منير نبواني، عمدا.

وتعود حيثيات الجريمة إلى العام 2016، إذ تعرض المقاول منير نبواني لجريمة إطلاق نار في ساحة المجلس المحلي، أسفرت عن مقتله متأثرا بجراحه الخطيرة.

ويستدل من لائحة الاتهام، أنه "في يوم الجريمة حضر عامر لموقف السيارات التابع للمجلس وتعرض للاعتداء على يد نبواني، الذي كسر له زجاج السيارة، وعلى إثر ذلك قام سلمان بإشهار سلاحه وإطلاق النار عليه بادعاء الدفاع عن النفس بعدما شعر بخطر يهدد حياته".

كما جاء في لائحة الاتهام أن "المتهم كان قد هرب من المكان فور ارتكاب الجريمة، إلى أن سلم نفسه فيما بعد، إذ ادعى أنه هرب كي لا يتشاجر مع أقرباء نبواني".