السجن المؤبد لقاتل شقيقته في الزرازير

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فرضت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الثلاثاء، السجن مدى الحياة (المؤبد) على الشاب حسين يوسف رحال (27 عاما) من قرية الزرازير، بعد إدانته بجريمة اختطاف وقتل شقيقته رنين (19 عاما)، في العام 2016.

وكانت المحكمة قد أدانت، يوم 2 حزيران/ يونيو 2016، رحّال بجريمة قتل شقيقته.

ويُستدل من لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، يوم 14 شباط/ فبراير 2016، أنه "في يوم 12 كانون الثاني/ يناير 2016، وصل المتهم شقيق المرحومة رنين رحّال (19 عاما) إلى منطقة حرشية بالقرب من بلدة المشهد ومعه مادة قابلة للاشتعال ومطرقة، بعد أن قام بإدخال شقيقته المرحومة لسيارته عنوة، وانطلق مبتعدًا بها من هناك حتى وصل إلى غابة 'حنتون' (قرب كفر مندا) وأخرجها من السيارة وضربها، ومن ثم قام بضربها حوالي 11 مرة بواسطة المطرقة التي كانت بحوزته، وانهال عليها بشدة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وقام بسكب المادة القابلة للاشتعال على جثة شقيقته وأشعل النيران بها، وفر هاربا من المكان".

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أن "المتهم قام سابقا بدهس الضحية بسيارة عن قصد والتسبب لها بأضرار جسيمة".

يذكر أنه عثر على جثة الشابة رنين رحّال، يوم 13 كانون الثاني/ يناير 2016، قرب كفر مندا، وعليها علامات عنف شديد".