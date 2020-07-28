الصحة الفلسطينية: حالة وفاة و481 إصابة كورونا جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت وزارة الصحة الفلسطينيّة، بعد ظهر الثلاثاء، حالة وفاة من جراء الإصابة بفيروس كورونا، و481 إصابة بالفيروس، و537 حالة شفاء، في الأراضي المحتلة عام 1967، بعد أن صدرت نتائج 4641 فحصًا آخر 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإصابات النشطة انخفض إلى 7.824 إصابة، في حين ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 6.033، وحالات الوفاة إلى 81 حالة.

وأشارت إلى ارتفاع نسبة التعافي بين المصابين بفيروس كورونا إلى 43.3%، وانخفاض نسبة الإصابات النشطة إلى 56.1%، وثبات نسبة الوفيات مقارنة بعدد الإصابات عند 0.6%.

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وأضافت أن "نسبة التعافي استمرت بالارتفاع في محافظة الخليل، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 355 حالة تعافٍ جديدة، فيما سجلت محافظة طوباس 17 حالة، و53 في محافظة رام الله والبيرة، و100 حالة في ضواحي القدس، 7 حالات في محافظة قلقيلية، 5 حالات في طولكرم".

وتابعت "الإصابات في مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعا، حيث سجلت المدينة 164 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأوضحت أن "14 مريضًا يعالجون في غرف العناية المكثفة، بينهم 3 على أجهزة التنفس الاصطناعي".