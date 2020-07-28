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قناصة المليشيا يستهدفون مسافرين في البيضاء ويصيبون امرأة

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 28 يوليه 2020

أقدمت فرقة قناصة تابعة لمليشيا الحوثي الارهابية، اليوم، على استهداف مركبة تقل مسافرين في ضواحي مديرية ماهلية، شمالي محافظة البيضاء، شرقي اليمن، ما أدى إلى إصابة امرأة.

 

أكدت مصادر محلية، أن فرقة قناصة لدى المليشيات الحوثية استهدفت مركبة نقل تقل مسافرين بينهم امرأة بمعية ابنها، في عُزلة قانية، بمديرية ماهلية، بالبيضاء.

 

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وذكرت المصادر، انهم كانوا في طريقهم الى سوق قانية، وتعرضوا لاطلاق نار من فرقة قناصة حوثية، ما أدى إلى إصابة إمرأة تدعى "ناصرة احمد محمد برهان" بطلقات نارية في الفخذين تسببت بكسر لها في ساقها اليمنى.

 

وتم اسعاف المرأة المصابة إلى المستشفى الميداني التابع لجبهه العبدية وتلقت فيه الاسعافات الأولية.

 

يذكر ان قناصة المليشيا الحوثية، تواصل استهداف المواطنين المارين في قانية، ورعاة الإغنام والمواشي

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