حاكم الفجيرة يأمر بالإفراج عن 45 سجيناً بمناسبة عيد الأضحى

الثلاثاء 28 يوليه 2020

أمر الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالإفراج عن 45 سجيناً من نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بالفجيرة، من مختلف الجنسيات، ممن ثبتت أهليتهم وحسن سيرتهم وسلوكهم، وذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وتأتي المكرمة حرصاً منه على إعطاء المفرج عنهم الفرصة لبدء حياة جديدة ولإدخال السرور والبهجة إلى قلوب عائلات المفرج عنهم وذويهم.

Advertisements

وتقدم اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، القائد العام لشرطة الفجيرة، بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على هذه المكرمة.

وأعرب عن أمله في أن تكون هذه المكرمة دافعاً للمفرج عنهم للعطاء، وسبيلاً للاستقامة، وبداية لحياة جديدة.