- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تنهب دار للقران الكريم في إب وتستولي عليه والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 يوليه 2020
احتلت مليشيا الحوثي الانقلابية دار لتعليم القران الكريم باحدى مديريات محافظة إب وسط اليمن في ظل استهداف ممنهج لدور القرآن الكريم من قبل مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على المحافظة منتصف أكتوبر ٢٠١٤م.
وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الحوثي الانقلابية اقتحمت دار لتعليم وتحفيظ القران الكريم بقرية ذي اشراق بمديريه السياني جنوب محافظة إب.
وأضافت المصادر أن مليشيا الانقلاب الحوثية نهبت إثنين باصات كبيرة سعة 32 راكب بالإضافة الى نهب 30 ماكينة خياطة تابعة للدار.
وحولت مليشيا الحوثي دار القران الكريم بمديرية السياني "دار عمر بن عبدالعزيز" والمكون من مبنيين، حولته إلى ثكنة عسكرية لمسلحيها، بعد نهبه واحتلاله وسط غضب واستياء أبناء المديرية.
وقال سكان محليون إن الدار الذي احتلته مليشيا الحوثي تخرج منه المئات من حفاظ القرآن الكريم وكان له دور بارز في إكساب النساء مهارات حرفية ويدوية، حيث كان يدرس فيه مهارات لتأهيل النساء بجانب التطريز والخياطة والنقش وغير ذلك من المهارات التي استفادت منها النساء وعشرات الأسر لتحسين دخلها الشهري.
وفي موضوع آخر، اختطفت مليشيا الحوثي إثنين من المواطنين بحادثين منفصلين ونهبت ما بحوزتهما من أموال وممتلكات شخصية، واقتادتهما إلى سجونها بمدينة إب.
وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي انتهاكات لحقوق الإنسان ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة وعمليات قتل وحشية تمارسها المليشيات منذ قرابة ست سنوات والتي بلغت أكثر من خمسة عشر ألف انتهاك وجريمة بحسب تقارير محلية وحقوقية
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تنهب دار للقران الكريم في إب وتستولي عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.