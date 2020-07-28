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شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالله بن زايد ووزير خارجية قيرغيزستان يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية وجهود احتواء كورونا والان مع التفاصيل
الثلاثاء 28 يوليه 2020
بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي تشينغيز أيداربيكوف وزير خارجية قيرغيزستان العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتكنولوجيا والعلوم والأمن الغذائي.
واستعرض مع وزير خارجية قيرغيزستان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين الصديقين لاحتواء تداعياته.
وأشادا بالتعاون والتنسيق القائم بين البلدين للتصدي لهذه الجائحة واحتواء آثارها.
وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط بين البلدين والتطور المستمر في مجالات التعاون المشترك.
من جانبه أعرب تشينغيز أيداربيكوف عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة .. مثمنا الدعم الطبي والإنساني الذي قدمته دولة الإمارات لقيرغيزستان لمساعدتها على التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وتوجه معاليه بالتهنئة إلى دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا بمناسبة نجاح إطلاق "مسبار الأمل" إلى كوكب المريخ .. مؤكدا أن هذا الإنجاز يعد مصدر فخر للعالم أجمع كما يحمل رسالة أمل لكافة الشعوب في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
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