شكرا لقرائتكم خبر عن 770 إصابة جديدة بكورونا في الكويت و369 بالامارات والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء، أربع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في البلاد جراء مرض "كوفيد-19" الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 442.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند اليوم، إنه تم تسجيل 770 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 65 ألفا و149 حالة.

وأشار المتحدث إلى وجود 124 مصابا يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 624 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا إلى 55 ألفا و681 حالة.

Advertisements

كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثلاثاء تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 347 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم، إلى تسجيل 369 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 59 ألفا و546 حالة.

ولفتت إلى أن 395 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 52 ألفا و905 حالات.

أعلنت الوزارة إجراء أكثر من 43 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.