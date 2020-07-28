شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم بحبس رئيس الوزراء الماليزي السابق 12 عاما في قضايا فساد والان نبدء بالتفاصيل
وكانت المحكمة العليا في كوالالمبور قد خلصت في وقت سابق لإدانة رزاق بسبع اتهامات تتعلق بالخرق الجنائي للثقة وغسل الأموال وإساءة استخدام السلطة.
وتتراوح الأحكام المفروضة على رزاق ما بين 10 و 12 عاما يتم تنفيذها متزامنة. كما تم تغريمه 210 مليون رينجيت (3ر49 مليون دولار). وفي حال عدم دفع الغرامة سوف يواجه عقوبة السجن لمدة خمسة أعوام أخرى.
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