شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا .. 402 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 402 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، وحالة وفاة واحدة . وأفادت وزارة الصحة العامة في بلجيكا اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 66.428 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9822 حالة وفاة .

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