حمل عضو لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي، الثلاثاء، الامانة العامة لمجلس الوزراء مسؤولية التاخير بالمصادقة على التعليمات الخاصة بتنظيم وهيكلية الحشد والنظام الداخلي له بغية عرضها للتصويت بجلسات مجلس الوزراء.
واضاف، ان "الامانة العامة لمجلس الوزراء ومنذ ذلك الحين وهي تماطل في قضية المصادقة على التعليمات الخاصة بهيكلة الحشد الشعبي والنظام الداخلي له، تحت مبررات وذرائع واهية لم نجد لها اي مبرر"، محملا اياها "المسؤولية الكاملة عن هذا التأخير".
واشار عليوي، الى ان "استكمال المصادقة على هيكلة وتعليمات هيئة الحشد سيكون ذا مردود ايجابي لشريحة مهمة قدمت التضحيات لتحرير العراق ودافعت عن البلد ضد اشرس هجمة ارهابية"، داعيا رئيس مجلس الوزراء "للتحرك بشكل شخصي لضمان عرض التعليمات والهيكلية والنظام الداخلي للحشد ضمن جدول اعمال مجلس الوزراء المقبلة والتصويت عليها لحسم هذا الامر".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب يحمل امانة مجلس الوزراء مسؤولية التأخير بالمصادقة على هيكلية الحشد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.