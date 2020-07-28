كورونا.. عدد الإصابات يتجاوز 16 مليوناً حول العالم وأميركا والبرازيل الأكثر تضرراً

وسجلت الولايات المتحدة 57 ألفا و39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي فيها إلى 4 ملايين و286 ألفا و663 إصابة، وفقا لتعداد جامعة جونز هوبكنز، فيما بلغت حصيلة الوفيات 147 ألفا و588 بعد تسجيل 679 وفاة جديدة.وأعلن البيت الأبيض إصابة روبرت أوبراين مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي بفيروس كورونا المستجد، وهو أرفع مسؤول في إدارة الرئيس دونالد ترامب تثبت إصابته بالفيروس.

وأكد ترامب أنه لم يلتق مؤخرا مع أوبراين، وأنه لا علم له بالتوقيت الذي ثبتت فيه إصابته أول مرة بفيروس كورونا.

وسجلت البرازيل يوم الاثنين مليونين و442 ألفا و375 إصابة، وبلغ عدد الوفيات فيها 87 ألفا و618 وفاة، وواصلت الإصابات الارتفاع في ثاني أكثر دول العالم تضررا من الجائحة.



وفي المكسيك، قالت بيانات جامعة جونز هوبكنز إن الإصابات بفيروس كورونا بلغت 395 ألفا و489، فيما وصل عدد الوفيات إلى 44 ألفا و22 وفاة، وهو رابع أعلى عدد وفيات بالفيروس في العالم.

وسجلت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في بريطانيا أقل معدل للوفاة يوميا بسبب فيروس كورونا منذ 12 آذار الماضي، وقد بلغ إجمالي العدد فيها حتى الآن 45 ألفا و759 وفاة.

أما في فرنسا فقد أفادت مؤسسة الصحة العامة بأن عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى أكثر من 212 ألفا، وارتفع عدد الوفيات إلى أكثر من 30 ألفا.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة البولندية ارتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 43 ألفا و402 حالة، بعد أن رصدت السلطات 337 إصابة إضافية خلال الـ24 ساعة الماضية.

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كما أعلنت وزارة الصحة الإسبانية تسجيل 855 إصابة بكورونا في الـ24 ساعة الماضية، بإجمالي إصابات بلغ 319 ألفا و501.

وأعلن في مصر تسجيل 420 إصابة جديدة بفيروس كورونا، نزولا من 479 حالة الأحد، مع استمرار التراجع في الإصابات على مدى الأيام الماضية، وقالت وزارة الصحة إنه تم تسجيل 46 وفاة الاثنين مقابل 48 الأحد.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة الاثنين تسجيل 3 وفيات و333 إصابة بكورونا، إضافة إلى 769 حالة تعاف.

من جانبها، أفادت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا في اليمن بتسجيل 4 وفيات بالفيروس إضافة إلى تعافي 36 مريضا.

وأوضحت اللجنة في بيان أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1691، منها 483 وفاة، و833 حالة تعاف.