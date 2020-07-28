كهرباء الجنوب تعلن فقدان 100 ميكاواط من انتاج محطة كهرباء النجيبية

اعلنت الشركة العامة لانتاج الطاقة الكهربائية في الجنوب، الثلاثاء، عن فقدان 100 ميكاواط من انتاج محطة كهرباء النجيبية

وقالت الشركة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "اكثر من ١٠٠ ميكاواط فقدت من انتاج محطة كهرباء النجيبية الغازية وذلك بسبب انخفاض ضغط الغاز المجهز من قبل شركة غاز الجنوب التابعة لوزارة النفط".

واعتبرت الشركة ان هذا الامر "اثر سلبا على عدم استقرار الانتاج في محافظة البصرة".