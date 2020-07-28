تأسيس رابطة للاعبي كرة السلة في العراق

2020-07-28 | 14:06
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أعلن عدد من اللاعبين، تأسيس رابطة للدفاع عن حقوق لاعبي كرة السلة في العراق.
وأضاف البيان أن "اهداف الرابطة كثيرة أهمها: ايصال صوت لاعبي كرة السلة بخصوص الدعم الحكومي القليل والبنى التحتية غير الجيدة والظلم الاعلامي الذي يتعرض له اللاعبين وعدم تسليط الضوء عليهم".
وتابع أن "الرابطة ستحمل على عاتقها المطالبة بحقوق لاعبي كرة السلة المادية التي لا تسددها الاندية وستكون هناك ندوات تثقيفية تعقد لرفع مستوى الوعي لدي لاعبي كرة السلة وخاصة الشباب منهم وحثهم على ان يكونوا قدوة لغيرهم".
وبين ان "جميع الطرق التي ستدافع بها الرابطة عن حقوق اللاعبين المادية والمعنوية، ستتخذ بها الأطر القانونية".
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