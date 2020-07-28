بالأرقام.. إيران تسجل ارتفاعاً قياسياً في عدد الوفيات منذ بدء تفشي كورونا



سجلت إيران، اليوم الثلاثاء، أكبر حصيلة وفاة يومية منذ بدء تفشي فيروس كورونا ، حيث بلغت 235 وفاة، ما يرفع الحصيلة الاجمالية إلى 16247 حالة وفاة. وقالت وزارة الصحة الإيرانية في بيان، إنها سجلت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 2667 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع الإجمالي إلى 296273 إصابة. كما أعلنت الوزارة دخول العاصمة طهران الوضع الأحمر بالنسبة لتفشي وباء كورونا.

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