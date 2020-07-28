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تستغرق هذه الوصفة 40 دقيقة للتحضير بشكل عام. منها 10 دقائق للطبخ، و30 دقيقة لتحضير المعمول. مع الاشارة الى ان هذه الوصفة تناسب 12 شخصا.
- كوبان من الدقيق
- كوب من دقيق فرخة أي سميد ناعم
- ملعقة صغيرة من البايكنغ باودر
- ربع كوب من الحليب
- 3 أكواب من الزبدة
- ملعقة صغيرة من ماء الزهر
- للحشوة:
- كوب من المشمش المجفّف
- 3 ملاعق كبيرة من مربّى المشمش
- ماعقة كبيرة من ماء الزهر
- ملعقتان كبيرتان من السكر البودرة للزينة
- يوضع الدقيق والبايكنغ باودر والحليب والزبدة وماء الزهر في وعاء كبير، وتعجن المقادير جيّداً حتّى الحصول على عجينة متماسكة.
- تُترك العجينة لترتاح حوالى الساعتين.
- يطحن المشمش المجفّف في الخلاط الكهربائي لمرّة واحدة طحناً خشناً ثمّ يوضع في وعاء.
- أضيفوا إلى المشمش المجفّف مربى المشمش مع ماء الزهر ويخلط المزيج جيّداً باليدين.
- قسّموا العجينة إلى كرات متوسّطة الحجم، أحدثوا فجوةً في داخلها وضعوت فيها ما يقارب ملعقة كبيرة من الحشوة.
- ضعوا العجينة المحشوّة في قالب خاص بالمعمول لتحصلوا على الشكل الصحيح.
- ضعوا أقراص المعمول في الصينية وأدخلوها إلى الفرن لحوالى 12 دقيقة.
- عند الإنتهاء، تزيّن أقراص المعمول بسكر البودرة على الوجه.
في النهاية نتمنى لكم أكلا لذيذا وأضحى مبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر لعيد الأضحى حضّري حلوى المعمول بالمشمش المجفّف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.