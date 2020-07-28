لعيد الأضحى حضّري حلوى المعمول بالمشمش المجفّف

تستغرق هذه الوصفة 40 دقيقة للتحضير بشكل عام. منها 10 دقائق للطبخ، و30 دقيقة لتحضير المعمول. مع الاشارة الى ان هذه الوصفة تناسب 12 شخصا.

- كوبان من الدقيق- كوب من دقيق فرخة أي سميد ناعم- ملعقة صغيرة من البايكنغ باودر- ربع كوب من الحليب- 3 أكواب من الزبدة- ملعقة صغيرة من ماء الزهر

- للحشوة:

- كوب من المشمش المجفّف

- 3 ملاعق كبيرة من مربّى المشمش

- ماعقة كبيرة من ماء الزهر

- ملعقتان كبيرتان من السكر البودرة للزينة