تحرير مختطف والقبض على خاطفيه جنوب غربي بغداد

أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، الثلاثاء، تحرير مختطف وإلقاء القبض على خاطفيه في حي العامل جنوب غربي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود الحادث، على الفور من تلقي المعلومة تم اخذ الموافقات الرسمية وتشكيل فريق عمل مختص الذي شرع بجمع المعلومات والتحري".



وأضافت، أن "الفريق تمكن من إلقاء القبض على العصابة التي قامت بخطف الحدث والمكونة من ثلاثة رجال وامراة، وقد اتخذت بحقهم الاجراءات القانونية اصوليا وفق المادة ٤٢٢ ق.ع".

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