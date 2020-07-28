صباح الهلالي حاضرٌ في الموسم الجديد من برنامج 'أكو فد واحد' على السومرية

تكريماً للشاعر العراقي الراحل صباح الهلالي، الذي وافته المنية أمس الاثنين، قررت إدارة قناة السومرية الفضائية، إطلاق اسمه على الموسم الجديد من برنامج "أكو فد واحد".
وكانت للراحل الهلالي إطلالة مميزة في برنامج "أكو فد واحد" طيلة مواسمه السابقة، لذا قررت إدارة السومرية إطلاق اسمه على الموسم الجديد من البرنامج الذي من المقرر أن يبث بعد عيد الأضحى.
وسوف يقدم الموسم الثالث من البرنامج الفنان إحسان دعدوش والفنانة سولاف والفنان والموزع الموسيقي باسم البغدادي.
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