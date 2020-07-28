صباح الهلالي حاضرٌ في الموسم الجديد من برنامج 'أكو فد واحد' على السومرية

وتوفي الشاعر صباح الهلالي فجر الاثنين، عن عمر يناهز 51 عاماً، وهو من مواليد بغداد 1969 وقدم العديد من الأعمال الفنية في المسرح والفنون الشعبية والشعر الغنائي.

وكانت للراحل الهلالي إطلالة مميزة في برنامج "أكو فد واحد" طيلة مواسمه السابقة، لذا قررت إدارة السومرية إطلاق اسمه على الموسم الجديد من البرنامج الذي من المقرر أن يبث بعد عيد الأضحى.